90 pessoas morreram no Iémen após movimento de multidão devido a oferendas

Iemen

Centenas de pessoas ficaram feridas na cidade de Sanaa, no Yemen, após serem espezinhadas num momento de oferendas.

Pelo menos 90 pessoas morreram e centenas ficaram feridas após uma multidão se ter deslocado a uma escola em Sanaa, no Oeste do país, para receber oferendas em dinheiro de forma a assinalar o Ramadão.

As oferendas do Ramadão, uma tradição comum neste período festejado pelos muçulmanos, geraram o caos na cidade de Sanaa, cidade dominada pelos rebeldes, no Iémen. Centenas de pessoas dirigiram-se para uma escola onde estava a ser oferecido dinheiro, cerca de oito dólares, a cada família.

Num dos países mais pobres do Mundo e onde 17 milhões de pessoas estão ameaçadas pelas fome, a oferta desta soma de dinheiro causou um movimento de multidão que matou pelo menos 90 pessoas.

Em imagens da televisão iraquiana, pode ver-se que centenas de pessoas ficaram encurraladas num espaço limitado e era difícil retirar quem quer que fosse da multidão. Segundo relatos, muitas das pessoas mortas são mulheres e crianças. Estima-se que tenham ficado feridas cerca de 320 pessoas.

Este incidente acontece na véspera do Eid al-Fitr, que assinala o fim do Ramadão no mundo muçulmano e se celebra entre hoje e sexta-feira.

Os rebeldes Huthis informaram que uma comissão foi criada para investigar este incidente e que três pessoas foram já detidas por suspeitas de envolvimento. Logo após este movimento de multidão, as famílias tentaram encontrar as suas famílias no hospital mais próximo, mas a entrada foi-lhes negada.

Desde 2014 que os rebeldes Huthis tomaram esta região do Iémen e travam uma guerra contra a coligação militar liderada pela Arábia Saudita que tenta restabelecer o domínio nesta área do país. Milhares de pessoas já morreram nesta guerra e cerca de 23,4 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária, segundo o Programa Alimentar contra a Fome das Nações Unidas.

Na semana passada, aconteceu uma das maiores trocas de prisioneiros entre os dois lados do conflito, levando a acreditar num possível processo de paz que coloque um ponto final a esta guerra civil.

