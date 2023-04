Futebol: Benfica eliminado, Inter e Manchester City nas meias

Futebol

Nicolò Barella (centro), médio italiano do Inter, abriu o marcador nos dois encontros frente ao Benfica, em Lisboa e em Milão.

Os dois últimos jogos da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol decorreram na quarta-feira 19 de Abril: Inter Milão 3-3 Benfica e Bayern Munique 1-1 Manchester City. Os ingleses e os italianos seguem em frente na prova.

Pelo segundo ano consecutivo, o SL Benfica está presente nos quartos-de-final da Liga Milionária, e pela segunda vez o clube lisboeta foi eliminado nesta fase da prova.

Benfica marcou, Inter respondeu

Após a derrota caseira por 0-2 frente ao Inter Milão, os encarnados deslocaram-se ao terreno dos transalpinos, disputando o jogo no Estádio Giuseppe Meazza.

Os lisboetas entraram melhor e até criaram perigo junto à baliza do camaronês André Onana, mas foi mais uma vez os italianos que, em contra-ataque, abriram o marcador como na primeira mão.

Aos 14 minutos, o médio italiano Nicolò Barella, já dentro da área, rematou de pé esquerdo para o fundo da baliza do grego Odysseas Vlachodimos.

A perder por 1-0, as águias vão reagir e restabelecer o empate com um tento do médio norueguês Fredrik Aursnes que cabeceou para o fundo da baliza aos 38 minutos.

No intervalo, tudo na mesma, um empate a uma bola e dois golos de desvantagem para os encarnados.

A segunda parte começou no mesmo ritmo do que a primeira, os encarnados a dominar, em termos de posse de bola, e os italianos a jogarem em contra-ataque.

Por duas vezes, os ‘nerazzurri’ vão ampliar a vantagem, aos 65 e 78 minutos, respectivamente pelos avançados argentinos Lautaro Martínez e Joaquín Correa.

A perder por 3-1, a missão era impossível para os lisboetas que, mesmo assim, vão conseguir alcançar o empate.

Aos 86 minutos e aos 90+5 minutos, o português António Silva e o croata Petar Musa vão empatar o jogo.

A partida terminou com um empate a três golos no Estádio Giuseppe Meazza.

O Inter Milão segue em frente na prova visto que venceu por 5-3 no conjunto das duas mãos, enquanto o Benfica foi eliminado como no ano passado (ndr: 6-4 no conjunto das duas mãos para o Liverpool).

Nas meias-finais vamos ter um duelo 100% italiano, 100% milanês, entre o Inter Milão e o AC Milan. O mais insólito é que as duas equipas jogam no mesmo estadio, San Siro para o AC Milan e Giuseppe Meazza para o Inter, apesar de ser o mesmo edifício.

Erling Haaland, avançado norueguês do Manchester City. © AFP - CHRISTOF STACHE

Manchester City vai desafiar o Real Madrid nas meias

Os ingleses do Manchester City, que tinham vencido por 3-0 em casa na primeira mão, deslocaram-se ao terreno dos germânicos do Bayern Munique e empataram a uma bola.

No Allianz Arena, em Munique, os ‘citizens’ abriram o marcador aos 57 minutos com um tento do avançado norueguês Erling Haaland.

Isto enquanto o único tento dos alemães foi da autoria do médio germânico Joshua Kimmich aos 83 minutos de grande penalidade.

O Bayern Munique, que trocou recentemente de treinador passando de Julian Nagelsmann a Thomas Tuchel, foi eliminado nos quartos.

Quanto ao Manchester City apurou-se para as meias-finais, vencendo por 4-1 no conjunto das duas mãos.

Nas meias-finais os ingleses vão defrontar os espanhóis do Real Madrid, o detentor do título.

O Real Madrid recebe o Manchester City a 9 de Maio, enquanto o AC Milan acolhe o Inter a 10 de Maio na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Real Madrid venceu a Liga dos Campeões, temporada 2021/2022. © AFP - PAUL ELLIS

