EUA reiteram apoio dos aliados à Ucrânia

As declarações do ministro americano da Defesa foram feitas na abertura dos trabalhos da reunião para coordenar a ajuda militar às tropas ucranianas na base aérea de Ramstein, na Alemanha. O encontro conta igualmente com a presença do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

Lloyd Austin afirmou que o apoio da comunidade internacional à Ucrânia “continua forte” e que os aliados estão cada vez mais unidos no suporte ao país.

"Este Grupo de Contacto está mais unido e mais abrangente no seu apoio às forças da liberdade na Ucrânia", garantiu.

I’m here at @RamsteinAirBase where tomorrow I will be hosting the Ukraine Defense Contact Group with more than 40 allies & partner nations to continue our important work towards supporting Ukraine’s most urgent security assistance needs. pic.twitter.com/sfpvyxDn83