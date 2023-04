Gui Ruck, a promessa do futebol brasileiro

Futebol

Neste Magazine Desporto fomos à descoberta do futebolista Gui Ruck, com apenas 14 anos, que está a jogar em Espanha no Real Valladolid.

Em entrevista exclusiva à RFI, o jogador e o seu pai Alessandro explicaram-nos como tem sido o percurso até estar hoje em território espanhol.

Mas antes disso vamos conhecer um pouco melhor a história deste fenómeno brasileiro.

Natural de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o talento de Gui despertou quando tinha 5 anos. O pai, Alessandro, acabou por colocar o filho na escolinha de futsal do ex-jogador do Botafogo, Batata, onde chegou a jogar três categorias acima da sua idade.

Após dois anos, a família decidiu sair do Brasil onde estava a passar por muitas dificuldades. Alessandro sugeriu que a família se mudasse para a Europa, acabando por se fixar em Portugal, na cidade de Guimarães, em 2017.

Nessa cidade, alguns brasileiros jogavam na equipa local, o Vitória de Guimarães: Davidson, Dodô e o Mattheus (ndr: filho do Bebeto). Receberam muita ajuda do Davidson que os levou para morar na casa durante um mês e meio, ele que também encontrou um emprego para Alessandro.

Quanto ao Gui passou a integrar a equipa de base do Vitória de Guimarães, onde começou a chamar atenção. Gui acabou por trocar o Vitória pelo Sporting de Braga, clube rival. Na primeira temporada nos bracarenses, em 2019, Gui marcou 87 golos em quatro meses, só jogando amigáveis e torneios devido à falta de documentação. Foi nessa época que passou a ser figura da Adidas, o jogador mais jovem de sempre a assinar pela marca.

Após essa passagem pelos minhotos, vários clubes tentaram atrair o jovem futebolista como o FC Porto, o Atlético Madrid ou o Real Madrid onde receberam propostas.

A família decidiu mudar-se para Madrid, em 2020. No entanto, em Espanha, a questão da documentação é bem mais rigorosa do que em Portugal.

Após várias solicitações, a situação ficou resolvida quando Gui assinou pela Sports Agency, que apresentou um projecto que passa por representar as camadas jovens do Valladolid, clube cujo proprietário é o brasileiro Ronaldo, até pelo menos aos 16 anos e tentar estrear-se pela equipa principal.

Gui Ruck, futebolista brasileiro. © Cortesia Gui Ruck

O sonho é representar uma equipa como o Real Madrid ou até outros clubes que já o assediaram como o Paris Saint-Germain, o Bayern Munique, ou ainda os três grandes de Portugal - SL Benfica, FC Porto e Sporting CP.

Em entrevista à RFI, Gui Ruck, contou-nos como nasceu essa paixão pelo futebol, quais são os seus ídolos no futebol, Cristiano Ronaldo e Neymar, e também os sonhos que quer realizar.

Mas antes disso abordou esta temporada 2022/2023 e a sua integração na equipa das camadas jovens do Valladolid.

Gui Ruck, futebolista brasileiro 21-04-2023

Igualmente em entrevista à RFI, Alessandro explicou-nos como foi o percurso da família até chegar à equipa espanhola.

Alessandro Ruck 21-04-2023

Guilherme Militão de Oliveira Ruck Veja, mais conhecido por Gui Ruck no mundo do futebol, e com apenas 14 anos (!), continua a chamar a atenção dos grandes clubes europeus e até brasileiros, mas o futuro a curto prazo deverá passar pelo Valladolid e pelas selecções de jovens do Brasil.

Chegamos assim ao fim deste Magazine Desporto onde, talvez, ficamos a conhecer uma das futuras estrelas do futebol mundial.

Gui Ruck, futebolista brasileiro. © Cortesia Gui Ruck

