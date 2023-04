França / Estados Unidos

Macron e Biden mantiveram conversa telefónica sobre estratégia perante a China

O Presidentre Macron conversou ontem à noite ao telefone com Joe Biden designadamente sobre a sua recente visita à China. AFP - THOMAS COEX

Texto por: Liliana Henriques 2 min

O Presidente Macron manteve ontem à noite uma conversa telefónica com o seu homólogo americano, em que foram abordados os conflitos da Ucrânia, do Sudão, bem como as tensões no Mar da China, dez dias depois da deslocação do chefe de Estado francês a Pequim, uma visita durante a qual expressou um posicionamento ligeiramente diferente da linha seguida pelos Estados Unidos, gerando incompreensão entre os seus aliados.