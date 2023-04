Futebol: Arsenal empatou antes de defrontar Manchester City

Futebol

O Arsenal ocupa o primeiro lugar na Premier League apesar do empate a três bolas frente ao Southampton num jogo a contar para a trigésima segunda jornada da Liga Inglesa. Quanto ao Manchester City ocupa o segundo lugar, a cinco pontos do líder e com dois jogos a menos.

O Manchester City, detentor do título de campeão, defronta apenas a 24 de Maio o Brighton & Hove Albion, num jogo a contar para a trigésima segunda jornada da Liga Inglesa.

O Manchester City ocupa o segundo lugar na tabela classificativa com 70 pontos, e com dois jogos a menos, enquanto o Brighton & Hove Albion está no 8° posto com 49 pontos.

Na liderança isolada, com 75 pontos, está o Arsenal que empatou a três bolas frente ao Southampton nesta 32ª jornada.6° empate para os ‘Gunners’ nesta época 2022/2023.

Os tentos do Arsenal foram apontados pelo brasileiro Gabriel Martinelli, pelo norueguês Martin Odegaard e pelo britânico Bukayo Saka, enquanto os três golos dos ‘Saints’ foram marcados pelo argentino Carlos Alcaraz, pelo croata Duje Caleta-Car e pelo britânico Theo Walcott.

No que diz respeito aos outros favoritos ao título, o Manchester United e o Newcastle ocupam a terceira e a quarta posições ambos com 59 pontos. Os ‘Red Devils’ têm dois jogos a menos e medem forças com o Chelsea apenas a 25 de Maio, enquanto o Newcastle, que também tem um jogo a menos, venceu na 32ª jornada o Tottenham por 6-1.

De referir ainda que o Tottenham ocupa agora o quinto posto com 53 pontos, após a derrota frente ao Newcastle, enquanto o Liverpool está na sétima posição com 50 pontos, após o triunfo por 3-2 ao Nottingham Forest, no entanto os ‘Reds’ têm também um jogo a menos.

Por fim, o Chelsea está no décimo primeiro lugar com 39 pontos, e tem menos um jogo.

A próxima jornada decorre entre 25 e 27 de Abril e o jogo grande será entre o Manchester City e o Arsenal a 26 de Abril, decisivo para definir o futuro vencedor da Premier League.

Pep Guardiola, treinador espanhol do Manchester City. © AP - Dave Thompson

