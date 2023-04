Ao lado de Sergei Lavrov, Guterres criticou a invasão da Ucrânia

Rússia / ONU

António Guterres, secretário-geral da ONU, juntamente com Sergei Lavrov, chefe da diplomacia russa, nas Nações Unidas, em Nova Iorque hoje, dia 24 de Abril de 2023.

Na reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas presidida pelo ministro russo Serguei Lavrov, o secretário-geral das Nações Unidas pediu respeito pela soberania e integridade territorial.

António Guterres “abriu as hostilidades” na controversa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), convocada pela Rússia, país que detém a presidência do Conselho durante o mês de Abril.

Frente a Serguei Lavrov, Guterres disse que a guerra na Ucrânia “está a causar sofrimento em massa e devastação no país e no seu povo” e está a alimentar uma “desarticulação económica global desencadeada pela Covid-19”. Para o secretário-geral da ONU, “as tensões entre os maiores poderes estão em máximos históricos” e, por isso, “há risco de conflito por erros de julgamento”.

Na nota enviada aos estados-membros sobre a reunião, a Rússia denunciou a "ordem mundial unipolar que se instalou" após o fim da Guerra Fria, "ameaçando a eficácia e a estabilidade do sistema das Nações Unidas".

Para o representante da União Europeia na ONU, ao organizar este debate, a Rússia está a tentar apresentar-se como defensora da Carta das Nações Unidas e do multilateralismo. “Nada poderia estar mais longe da verdade, e é cínico", considerou Olof Skoog, o representante do bloco europeu, aos jornalistas.

EUA pedem libertação de norte-americanos detidos na Rússia

A embaixadora de Washington nas Nações Unidas pediu directamente a Sergei Lavrov para libertar um jornalista e um antigo fuzileiro naval norte-americanos. "Peço-vos que libertem Paul Whelan e Evan Gershkovich imediatamente. Que deixem Paul e Evan regressar a casa. Para acabar com esta prática bárbara de uma vez por todas", disse Linda Thomas-Greenfield, desafiando o ministro a "olhar nos olhos" de Elizabeth Whelan, a irmã de Paul, que estava presente na reunião do Conselho de Segurança.

