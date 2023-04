Futebol: FC Barcelona derrotou o rival Atlético Madrid

Futebol

O FC Barcelona continua a liderar o campeonato espanhol da primeira divisão de futebol após a 30ª jornada com 76 pontos, após o triunfo por 1-0 frente ao Atlético Madrid. Quanto ao Real Madrid venceu por 2-0 o Celta de Vigo.

O líder do campeonato, o FC Barcelona, tem 11 pontos de vantagem em relação ao Real Madrid após a 30ª jornada da Liga Espanhola de futebol.

FC Barcelona venceu rival madrileno

Os ‘blaugranas’ venceram por 1-0 o Atlético Madrid no Estádio Camp Nou. O único tento foi apontado pelo avançado espanhol Ferrán Torres.

Com este triunfo, o FC Barcelona lidera a Liga Espanhola com 76 pontos, contando com 24 triunfos, quatro empates e duas derrotas nesta época 2022/2023.

Real Madrid venceu o Celta de Vigo

Os ‘merengues’ venceram por 0-2 o Celta de Vigo no Estádio Santiago Bernabéu. Os golos madrilenos foram marcados pelo espanhol Marco Asensio e pelo brasileiro Éder Militão.

Com este triunfo, os madrilenos continuam no segundo lugar com 65 pontos, a onze dos líderes catalães do FC Barcelona.

De notar que no terceiro lugar está o Atlético Madrid que perdeu frente ao FC Barcelona. Os ‘colchoneros’ estão no terceiro posto com 60 pontos, a cinco do Real Madrid.

A próxima jornada decorre entre 25 e 27 de Abril. O Real Madrid desloca-se ao terreno do Girona, o Atlético Madrid recebe o Maiorca, enquanto o FC Barcelona desloca-se ao terreno do Rayo Vallecano.

Antoine Griezmann (centro), avançado luso-francês do Atlético Madrid. © AFP - PIERRE-PHILIPPE MARCOU

