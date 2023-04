Joe Biden anuncia recandidatura à Casa Branca

Internacional

O Presidente Joe Biden fala durante uma cerimónia de homenagem aos Professores do Council of Chief State School Officers no Rose Garden da Casa Branca, 24 de Abril de 2023, em Washington. (AP Photo/Andrew Harnik)

O actual presidente pediu aos norte-americanos para lhe darem mais quatro anos para “acabar o trabalho”.Tal como na última eleição, Biden concorre ao lado da sua actual vice-presidente, Kamala Harris.

Joe Biden anunciou nesta terça-feira que vai concorrer a um segundo mandato na liderança dos Estados Unidos (EUA).

“Quando me apresentei à presidência, há quatro anos, disse que se trataria de uma luta pela alma da América e ainda aqui estamos. Não é tempo de complacência, é por isso que me apresento para uma reeleição. [...] Terminemos o trabalho. Sei que somos capazes!" disse Biden numa mensagem de vídeo publicada no Twitter.

Com as imagens do ataque de 6 de Janeiro de 2021 ao Capitólio em pano de fundo, Biden afirmou que a questão que os EUA enfrentam é saber se, nos próximos anos, haverá mais ou menos liberdade . Acrescentou que "em todo o país, os extremistas estão a alinhar-se para atacar essas liberdades fundamentais".

Imediatamente após o anúncio de Joe Biden, o Partido Republicano acusou o presidente de estar "desligado". "Biden está tão desconectado da realidade que acha que merece mais quatro anos no poder quando apenas cria crises", denunciou a chefe do partido, Ronna McDaniel.

O "problema" da idade

Com 80 anos, Joe Biden já é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos e é provável que seja confrontado com perguntas sobre a sua idade durante a campanha. Terá 86 anos quando terminar um segundo mandato completo em 2029.

"É legítimo que as pessoas levantem questões sobre a minha idade", afirmou no início deste ano. "E a única coisa que posso dizer é: observem-me".

Novo duelo Biden/Trump?

Donald Trump já lançou a sua candidatura à presidência, aumentando a perspectiva de que os dois homens se enfrentem novamente a 5 de Novembro de 2024. Os dois são considerados favoritos para ganhar as suas candidaturas, embora Trump enfrente a concorrência de candidatos como o governador da Florida, Ron DeSantis.

Embora o índice de aprovação de Biden seja relativamente baixo, os seus assessores estão confiantes de que pode vencer Trump novamente. A sondagem Reuters/Ipsos mostrou-o com uma vantagem de 43% a 38% sobre o seu rival republicano entre os eleitores registados.

Resta saber quais seriam as hipóteses de Joe Biden se enfrentasse um adversário mais jovem em Novembro de 2024. O nome do governador da Florida, Ron DeSantis, uma figura de 44 anos da extrema-direita, está a ser amplamente divulgado. Mas ele ainda não avançou com uma candidatura. Menos conhecida, a republicana Nikki Haley, já em campanha, apela ao aparecimento de uma "nova geração" e defende a realização de testes de capacidade intelectual a todos os políticos com mais de 75 anos.

