Futebol: Manchester City derrotou o Arsenal

O Arsenal ocupa o primeiro lugar na Premier League apesar da derrota por 4-1 na deslocação ao terreno do Manchester City, segundo classificado, num jogo a contar para a trigésima terceira jornada da Liga Inglesa.

O Manchester City, detentor do título de campeão, venceu por 4-1, em casa no Etihad Stadium, o Arsenal, num jogo a contar para a trigésima terceira jornada da Liga Inglesa.

Os golos dos ‘Citizens’ foram apontados pelo belga Kevin De Bruyne, que bisou, pelo britânico John Stones e pelo norueguês Erling Haaland, enquanto o único tento dos ‘Gunners’ foi marcado pelo inglês Rob Holding.

O Manchester City ocupa o segundo lugar na tabela classificativa com 73 pontos, e com dois jogos a menos em relação ao Arsenal.

Na liderança isolada, com 75 pontos, está o Arsenal que conta apenas com dois pontos de vantagem em relação ao Manchester City. 4ª derrota para os ‘Gunners’ nesta época 2022/2023.

No que diz respeito aos outros favoritos ao título, o Manchester United e o Newcastle ocupam a terceira e a quarta posições, ambos com 59 pontos. Os ‘Red Devils’ têm três jogos a menos e medem forças com o Tottenham a 27 de Abril, enquanto o Newcastle, que tem dois jogos a menos, defronta o Everton no mesmo dia.

De referir ainda que o Tottenham ocupa agora o sétimo posto com 53 pontos, enquanto o Liverpool está na sexta posição com 53 pontos, após o triunfo por 1-2 na deslocação ao terreno do West Ham, de referir que os ‘Spurs’ e os ‘Reds’ têm mesmo assim um jogo a menos.

Por fim, o Chelsea está no décimo primeiro lugar com 39 pontos, e tem menos um jogo, no entanto os ‘Blues’ perderam em casa por 0-2 frente ao Brentford no jogo da 33ª jornada.

A próxima jornada decorre entre 29 de Abril e 2 de Maio: o Manchester City desloca-se ao terreno do Fulham a 30 de Abril, enquanto o Arsenal recebe o Chelsea a 2 de Maio no dérbi de Londres.

De notar que vários clubes têm jogos em atraso devido às diferentes competições internas inglesas como por exemplo a Taça da Inglaterra cuja final já está definida e vai opor o Manchester City ao… Manchester United.

