Xi Jinping diz a Zelensky que a China esteve sempre do lado da paz

O chefe de Estado ucraniano anunciou hoje a nomeação de um ex-ministro para o cargo de embaixador na China, após uma longa conversa com o homólogo chinês Xi Jinping, a primeiro desde o início da invasão russa da Ucrânia.

“Tive uma longa e significativa conversa telefônica com o Presidente chinês”, esperando "um poderoso impulso no desenvolvimento das relações bilaterais entre Kiev e Pequim”, referiu.

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.