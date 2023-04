Corno de África

Mudanças climáticas agravaram seca extrema no Corno de África

Crianças pastoras que cuidam dos camelos das suas famílias refrescam-se e enchem recipientes de plástico com água de um ponto de água no deserto perto de Dertu, Condado de Wajir, Quénia AP - Brian Inganga

Texto por: Catarina Ruivo 1 min

As alterações climáticas causadas pelo homem tornaram a seca agrícola no corno de África “cerca de 100 vezes mais provável”. Esta é a principal conclusão do relatório da World Weather Attribution, que reúne uma equipa internacional de cientistas do clima. Os especialistas sublinham que a seca devastadora que afeta esta região do nordeste africano não teria acontecido sem o efeito das emissões de gases com efeito estufa.