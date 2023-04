Xi Jinping reforça o papel de mediador diplomático

China

A China está a posicionar-se como um dos principais mediadores na resolução de crises mundiais. Fomentou a aproximação entre a Arábia Saudita e o Irão, manifestou a vontade de facilitar as conversações entre Israel e os palestinianos, e agora quer “promover conversações de paz" entre Kiev e Moscovo.

A conversa telefónica desta quarta-feira entre o presidente chinês e o presidente ucraniano foi o primeiro contacto entre os dois líderes desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em Fevereiro de 2022.

Xi Jinping disse a Volodymyr Zelensky que o seu objectivo é “promover conversações de paz" e prometeu enviar uma delegação à Ucrânia para ajudar a procurar um "entendimento político". A delegação será liderada por Li Hui, embaixador da China na Rússia entre 2009 a 2019.

Em Fevereiro, Pequim publicou um documento sobre a Ucrânia no qual apelava ao diálogo e ao respeito pela soberania territorial de todos os países. O documento foi criticado pelos países ocidentais por causa do conteúdo pouco ambicioso.

Pequim também lançou uma ofensiva diplomática para restabelecer os laços com a Europa, com visitas a Pequim do Presidente francês Emmanuel Macron e da chefe da Comissão Europeia, Urusula von der Leyen.

Comunidade internacional reage com cautela

Volodymyr Zelensky garantiu que o telefonema e a nomeação de um embaixador de Kiev na China dará "um poderoso impulso" às relações entre os dois países. Mas as potências ocidentais responderam ao telefonema com um optimismo cauteloso.

A União Europeia considerou "um primeiro passo importante" e pediu à China para exercer a sua influência sobre a Rússia.

Autoridades dos Estados Unidos e de França também consideraram positivo o contacto entre os dois países.

Moscovo, por sua vez, acusou Zelensky de minar os esforços de paz, embora tenha destacado "a disposição do lado chinês de tentar estabelecer um processo de negociação".

A proximidade entre Xi Jinping e Putin levanta questões sobre a imparcialidade da China. A Casa Branca afirmou que não está claro se o envolvimento chinês vai dar origem a "um movimento de paz significativo, a um plano ou a uma proposta".

Ouça aqui o comentário de Teresa Nogueira, coordenadora da Amnistia Internacional Portugal para as questões da China.

Teresa Nogueira. Amnistia Internacional Portugal

