Ataques russos fazem, pelo menos, 16 mortos na Ucrânia

Ucrânia

Ataques russos com mísseis e drones atingiram na madrugada desta sexta-feira várias cidades da Ucrânia e provocaram pelo menos 16 mortos. A ofensiva já foi condenada pelo presidente Volodymyr Zelensky, que prometeu uma resposta “adequada” da Ucrânia e do Mundo.

A Ucrânia voltou a a acordar com os bombardeamentos russos. Segundo as informações avançadas pelo ministério do Interior, em Uman, uma cidade no centro do país a cerca de 200 quilómetros de Kiev, 14 pessoas morreram quando um míssil atingiu um prédio residencial. Em Dnipro, no sul, duas pessoas morreram, uma mulher e uma criança de três anos. O ataque aconteceu por volta das quatro da manhã.

Nas redes sociais, o presidente Volodymyr Zelensky garantiu que as ofensivas russas vão ter uma resposta, não apenas da Ucrânia mas de todo o mundo, considerando que cada acção deste tipo "aproxima o Estado terrorista do fracasso e da punição".

Os ataques desta sexta-feira aconteceram dois dias depois da conversa por telefone entre os presidentes da Ucrânia e da China. Xi Jinping anunciou que vai enviar um representante de Pequim a Kiev para mediar um acordo político com vista ao fim do conflito.

Na manhã desta sexta-feira, o ministro ucraniano da Defesa afirmou que os preparativos militares para a ofensiva da Primavera contra as posições russas chegaram ao fim. Oleksiy Reznikov disse que a Ucrânia está pronta, antecipando desta forma uma fase decisiva da guerra.

