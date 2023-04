Papa Francisco lamenta os ventos "nacionalistas que sopram na Europa"

Hungria

O Papa Francisco chegou esta sexta-feira, 28 de Abril, à Hungria para uma vista de três dias, onde tem encontro marcado com o primeiro-ministro Viktor Orban. No seu primeiro discurso em Budapeste, o sumo pontifice apelou à paz na Ucrania e lamentou os ventos nacionalistas que sopram na Europa.

O Papa Francisco apelou esta sexta-feira, 28 de Abril, à paz na Ucrânia, lamentando os ventos "nacionalistas que sopram na Europa". O sumo pontífice lembrou que "neste momento histórico, o velho continente deve "redescobrir a alma europeia”.

Em Budapeste, o sumo pontífice alertou para os nacionalismos que voltam a fazer barulho, sublinhando que a política internacional regride para uma espécie de infantilismo belicista. O Papa Francisco lembrou ainda que "neste momento histórico, a Europa é fundamental, insistindo que o velho continente deve "redescobrir a alma europeia”.

O líder da igreja católica condenou a "agressão" da "martirizada" Ucrânia, sublinhando porém que a melhor solução para o conflito passa por manter o diálogo com Moscovo, embora a tentativa de mediação da igreja não tenha sido bem-sucedida até agora.

O Papa Francisco denunciou a tendência de "retrair-se em si mesmo" e insistiu na "necessidade de abertura aos outros", num discurso anti-imigração que proferiu diante primeiro-ministro, Viktor Orban, acrescentando que o espírito da Constituição húngara, que apela ao respeito pelas minorias, "é verdadeiramente evangélico, contrariando uma certa tendência, por vezes justificada em nome das tradições e até da fé, de fechar-se em si mesmo".

No poder desde 2010, Viktor Orban recorre ao argumento da “civilização cristã” para justificar a política de exclusão dos migrantes.

Esta tarde, Francisco terá uma reunião com os bispos e o clero local na Basílica de Santo Estevão, em Budapeste. Na quadragésima primeira viagem internacional, desde sua eleição em 2013, o Bispo de Roma avista-se também com pessoas pobres, jovens, representantes do sector universitário e cultural. No domingo realiza uma missa ao ar livre.

A visita oficial de três dias à Hungria ocorre depois do líder da Igreja Católica ter sido internado devido a uma bronquite em 28 de Março, da qual terá recuperado, segundo os médicos.

