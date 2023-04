Papa Francisco está na Hungria para uma visita de três dias

O Sumo pontífice chegou esta sexta-feira a Budapeste para uma vista de três dias. Esta manhã, o Papa Francisco reúne-se com a Presidente Katalin Novak- que segundo a imprensa terá aprendido espanhol para poder falar com o líder da igreja católica- encontrando-se depois com o primeiro-ministro, Viktor Orbán.

Looking forward to the visit of @pontifex. In troubled times like ours, it is essential to remember what keeps us together, and faith is the foundation upon which we can build a stable future. May God bless his trip to Budapest.