Sudão: combates intensificam-se na região do Darfur

Sudão

Na quinta-feira, os beligerantes anunciaram a prorrogação da trégua por mais três dias. Desde o início do conflito, houve vários cessar-fogos, mas todos falharam.

Os combates continuaram, nesta sexta-feira, em Cartum e na região oeste de Darfur, apesar de as duas partes em conflito, o exército liderado pelo general Abdel Fatah al Burhan e os paramilitares, terem concordado em prolongar uma trégua que tenta apaziguar o conflito

Na região de Darfur, testemunhas relataram saques massivos enquanto homens armados disparavam foguetes em violentos confrontos urbanos.

O conflito começou no dia 15 de Abril entre as tropas do general Abdel Fatah al Burhan, líder do país desde o golpe de 2021, e as paramilitares Forças de Apoio Rápido (FAR), lideradas pelo general Mohamed Hamdan Daglo.

Através de um comunicado conjunto, Estados Unidos, Arábia Saudita, a União Africana, a ONU e outros países deram as "boas-vindas" à prorrogação e pediram "sua plena implementação" e "um acesso humanitário sem bloqueios".

Até agora, pelo menos 512 pessoas morreram e 4.193 ficaram feridas nos combates, segundo os dados do Ministério da Saúde. O balanço real pode ser muito mais elevado.

Retiradas de estrangeiros e fuga de prisioneiros

Os combates provocaram uma fuga em massa e agravaram a crise num dos países mais pobres do mundo.

Abdel Fatah al Burhan anunciou nesta sexta que falou com os líderes do Chade, Etiópia, Sudão do Sul e autoridades da Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Por seu lado, Mohamed Hamdan Daglo disse que falou com o primeiro-ministro etíope

Neste cenário de caos, centenas de detidos fugiram de três prisões, incluindo uma de alta segurança, onde estavam presos antigos funcionários do regime deposto de Omar al Bashir.

O Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU já expressou preocupação por estas fugas. "Estamos muito preocupados com a perspectiva de novos actos de violência num clima de impunidade generalizada", afirmou a porta-voz do organismo, Ravina Shamdasani.

João Gomes Cravinho destaca a falta de desarmamento nos últimos anos

O ministro dos Negócios Estrangeiro português sublinha que Portugal subscreve o apelo feito pelo secretário-geral das Nações Unidas para que as duas partes procurem resolver as diferenças na mesa das negociações João Gomes Cravinho destaca “uma falha ao longo de vários anos” no que diz respeito ao desarmamento do país e à integração das diferentes forças armadas.

Ouça aqui as declarações de João Gomes Cravinho à RFI.

João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. 28/4/2023

