Ataque de drone provoca incêndio em Sebastopol

Um ataque com um ‘drone’ provocou este sábado, 29 de Abril, um incêndio num depósito de combustível no porto de Sebastopol, na península anexada da Crimeia. Segundo o governador, Mikhail Razvozhaev, “a situação está controlada, não havendo feridos a registar”.

O ataque danificou o combustível em quatro tanques, mas não afectou o abastecimento de combustível à cidade, que foi anexada pela Rússia em 2014, tal como o resto da península do Mar Negro.

"Segundo dados preliminares, o incêndio foi provocado pelo impacto de um ‘drone’", disse o governador de Sebastopol, Mikhail Razvozhaev, acrescentando que não há feridos a registar.

O fogo espalhou-se por uma área de quase mil metros quadrados, tendo já sido apagado pelos serviços de emergência.

“A situação está controlada”, assegurou ao Telegram Mikhaïl Razvojayev, afirmando que “as infraestruturas civis não estão ameaçadas”.

De acordo com o correspondente da RFI em Odessa, Stéphane Siohan, o depósito de petróleo atingido por drones marítimos ucranianos, no porto de Sevastopol, não é apenas um posto de serviço normal, como estão a tentar as autoridades russas. "Trata-se do principal reservatório de combustível da Frota Russa do Mar Negro".

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em Fevereiro de 2022, a Crimeia, uma península anexada pela Rússia em 2014, tem sido repetidamente alvo de ataques aéreos, navais e de drones.

No início do mês, as autoridades anunciaram o cancelamento das comemorações de 1º e 9 de Maio, data oficial do fim da Segunda Guerra Mundial na Rússia, na península, alegando “problemas de segurança”.

O suposto ataque na Crimeia acontece um dia depois da maior ofensiva russa contra a Ucrânia nos últimos dois meses, com os bombardeios russos a atingir várias cidades, fazendo mais de vinte mortos.

