Joe Biden reúne-se com países do Pacífico Sul

O Presidente dos EUA, Joe Biden, reúne-se, no próximo dia 22 de Maio, com 18 líderes de países do Pacífico Sul, em Papua Nova Guiné, numa altura em que Washington e Pequim disputam a influência na região.

Considerada uma área relativamente marginal do ponto de vista diplomático, depois da Segunda Guerra Mundial, o Pacífico Sul tornou-se um terreno crucial para a rivalidade das grandes potências, a começar pela China e pelos Estados Unidos.

De acordo chefe da diplomacia da Papua-Nova Guiné, Justin Tkatchenko, citado AFP, Joe Biden pretende reunir-se com membros do Fórum das Ilhas do Pacífico e participar em reuniões bilaterais, acrescentando que os primeiros-ministros da Austrália e da Nova Zelândia estarão entre os presentes.

Joe Biden chega a Papua Nova Guiné no dia 22 de Maio, sendo o primeiro presidente dos EUA em exercício a visitar o país no último século.

O Presidente dos Estados Unidos vai também participar na cimeira do G7 na Hiroshima, Japão e e numa cimeira em Sydney, na Austrália, com a aliança informal conhecida como Quad, que reúne EUA, Japão, Austrália e Índia.

O enviado especial dos EUA, Joseph Yun, admitiu esta semana que os Estados Unidos estão a tentar "recuperar o atraso", após anos de “relativa negligência”, durante os quais Pequim aumentou a influência na região.

A China assinou recentemente um pacto de segurança secreta com as Ilhas Salomão, permitindo que soldados chineses sejam destacados para o país. No passado mês de Março, uma empresa estatal chinesa ganhou um contrato para desenvolver o porto internacional da capital Honiara, uma grande vitória na busca de Pequim por uma posição estratégica no Pacífico Sul. Esta região pode ser essencial no caso de um conflito militar ligado a Taiwan.

