Rússia anuncia novo chefe de logística militar

Pelo menos quatro pessoas morreram após um bombardeamento ucraniano ter atingido uma aldeia perto da fronteira com a Ucrânia, disse este domingo, 30 de Abril, o governador da região de Bryansk Oblast, Alexander Bogomaz, no oeste da Rússia.

O exército russo anunciou este domingo, 30 de Abril, a nomeação do general Alexei Kuzmenkov para o cargo de novo chefe de logística militar, numa altura em que Kiev afirma ter concluído os preparativos para uma contra-ofensiva. Pelo menos quatro pessoas morreram hoje depois um bombardeamento ucraniano ter atingido uma aldeia russa perto da fronteira com a Ucrânia.

Vários mísseis ucranianos atingiram a aldeia de Suzemka, localizada a cerca de dez quilómetros da fronteira com a Ucrânia. De acordo com o governador de Bryansk Oblast, Alexander Bogomaz, pelo menos quatro pessoas morreram e vários edifícios ficaram destruídos pelos bombardeamentos.

Os ataques ucranianos atingiram a cidade estratégica de Nova Kakhovka, onde há uma barragem hidrelétrica no rio Dnieper. As autoridades afirmaram que a cidade ficou privada de energia eléctrica.

Em resposta, os russos bombardearam a vila de Bilozerka provocando a morte a uma pessoa e deixando outra ferida. Este domingo, o exército russo anunciou a nomeação do general Alexei Kuzmenkov para o cargo de novo chefe de logística militar. Alexei Kuzmenkov vai substituir o general Mikhail Mizintsev, numa altura em que Kiev afirma ter concluído os seus preparativos para uma contra-ofensiva.

A operação foi detalhada durante uma conversa telefónica entre o Presidente da ​​​​​​​Volodymyr Zelensky, e o seu homólogo francês, Emmanuel Macron.

De acordo com um comunicado da Presidência ucraniana, Zelensky terá relatado a situação na frente de batalha e as perspectivas de evolução" durante a conversa de mais de uma hora com o Presidente francês.

No sábado, um ataque com um `drone` provocou um incêndio num depósito de combustível no porto de Sebastopol, a base da frota russa do Mar Negro na península anexada da Crimeia. O fogo espalhou-se por uma área de quase mil metros quadrados, tendo entretanto sido apagado pelos serviços de emergência.

O ataque danificou o combustível em quatro tanques, mas não afetou o abastecimento de combustível à cidade, que foi anexada pela Rússia em 2014, tal como o resto da península do Mar Negro. A acção não reivindicada acontece um dia depois de uma onda de bombardeamentos russos ter provocado 25 mortos em duas cidades da Ucrânia.

