Dia do Trabalhador traz novo fôlego à luta aos sindicatos franceses

O Dia do Trabalhador trouxe um novo fôlego à luta dos sindicatos franceses contra o Governo, que vista de fora parece já perdida pois a reforma do sistema de pensões foi promulgada pelo Governo e vai entrar em vigor já a partir de Setembro. Mas, do seu lado, os trabalhadores não se deixam abater.

Nem a chuva torrencial veio estragar a festa do Fia dos trabalhadores em França, que se reuniram aos milhares na Praça da República em Paris e um pouco por toda a França para se manifestarem contra a reforma do sistema de pensões já promulgada pelo Presidente Emmanuel Macron.

No cortejo de Paris, há quem esteja mais a favor de uma negociação com o Governo, como Marion, que pertence à maior central sindical em França a CFDT e quer, no mínimo, o aumento dos salários.

"Estamos desiludidos, mas queremos mostrar que estamos mobilizados. Foi uma grande deceção não termos sido ouvidos não só sobre a reforma do sistema de pensões em si, mas as possíveis alternativas. Cabe agora ao Governo mostrar alguma abertura e voltar a dar provas de confiança aos parceiros sociais", disse Marion, funconária pública que pertence à CFDT.

Já os sindicalistas da CGT mostram-se menos favoráveis a sentar-se à mesa com Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron. Estão satisfeitos com a eleição de uma nova secretária-geral, Sophie Binet, mas prometem não abandonar as ruas até ao Governo recuar com o aumento da idade da reforma, como explicou Christophe, trabalhador da EDF, maior empresa de energia francesa, sindicalizado na CGT.

"A nível dos sindicatos, não vamos abandonar as ruas. Mas as pessoas estão cada vez mais resignadas e o Estado faz tudo para as manter assim, porque não cede em nada", afirmou Christophe, sindicalizado há 30 anos.

Fica agora a questão de até quando estes sindicatos vão manter-se unidos na força intersindical que tem até agora incitado aos protestos em França, com possíveis reuniões entre os parceiros sociais e o executivo a decorrerem já esta semana

O cortejo de Paris da celebraçaõ do Dia do Trabalhador, ficou novamente marcada pro desacatas entre manifestantes e a polícia, com violência e destruição também nas cidades de Lyon e Nantes.

