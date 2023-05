Turquia: Erdogan anuncia morte do actual líder do Daesh na Síria

Turquia / Daesh

A duas semanas das eleições presidenciais, e com o resultado em dúvida, o presidente turco tem-se desdobrado em anúncios e promessas. Desta feita confirmou que forças turcas mataram Abu Hussein al-Qurayshi, líder do autoproclamado Estado Islâmico na Síria.

A operação, que envolveu drones, terá sido levada a cabo no sábado por forças especiais turcas, disse Erdogan ontem à noite, numa entrevista ao canal estatal de TV TRT. Segundo o presidente turco, os serviços secretos turcos já seguiam al-Qurayshi há muito tempo. Erdogan ainda disse que “a Turquia continuará a combater todas as organizações terroristas, quaisquer que elas sejam”.

O actual líder do que resta do Estado Islâmico na Síria estaria escondido numa casa rural na região de Jindires, na provincial de Afrin, que é controlada por milícias rebeldes pró-turcas.

Abu Hussein al-Qurayshi foi nomeado líder dos jihadistas depois dos americanos terem eliminado o anterior chefe, Abu al-Hassan al-Hashimi. Al-Qurayshi era um veterano do Daesh, e participou na estonteante conquista de uma vasta área do norte da Síria e do Iraque por parte dos jihadistas em 2014.

Ainda que o Daesh tenha sido derrotado - o último território jihadista na província síria de Deir el-Zoor, junto à fronteira com o Iraque, foi reconquistado pelas milícias curdas sírias em Março de 2019, várias células permaneceram na clandestinidade em vários pontos do norte da síria e no deserto central, e tem-se reagrupado e reorganizado recentemente, tendo levado a cabo vários ataques contra as milícias curdas sírias, e soldados do regime de Bashar al-Assad.

Al-Qurayshi é o terceiro líder do Deash morto, desde que Abu Bakr al-Baghdadi, o fundador do Estado Islâmico, foi abatido por tropas americanas no norte da Síria em outubro de 2019.

Erdogan anunciou esta operação em plena campanha eleitoral, também para demonstrar o poder e alcance dos serviços de inteligência e das forças armadas turcas, que estão envolvidas em vários conflitos na região. Erdogan, há duas décadas no poder, enfrenta uma renhida batalha, com as sondagens a sugerirem um empate técnico entre o candidato da oposição unida, Kemal Kiliçdaroglu, e o todo-poderoso presidente turco a 14 de Maio, o que sugere que haverá uma segunda volta a 28 de Maio

