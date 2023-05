Asma e doenças alérgicas: diagnósticos em alta

Dia mundial de luta contra a asma

Assinala-se hoje o Dia mundial de luta contra a asma, uma doença crónica que afecta 339 milhões de pessoas pelo mundo. É uma doença hereditária, traduz-se por crises recorrentes com dificuldades respiratórias e, tal como as doenças alérgicas, o seu diagnóstico tem vindo a aumentar com o aquecimento global e os picos de poluição.

A percentagem de pessoas com alergias, nomeadamente respiratórias, está a aumentar à escala global. Em causa estão, designadamente, o aquecimento climático e a poluição como nos relata Ana Morête, presidente da Sociedade portuguesa de alergologia e imunologia clínica.

"Efectivamente a prevalência da doença alérgica está a aumentar, temos a clara certeza disso. É uma doença hereditária, que está no sistema genético e que passa de pais para filhos.

A Doutora Ana Morête explica alguns dos factores que originam a asma: "Sabemos que é fruto da interferência do meio ambiente, e quando falamos de meio ambiente falamos de saúde respiratória, falamos da influência da poluição, da também da influência da alimentação, a utilização de alimentos processados."

As alterações climáticas são outro factor de influência, e segundo a alergóloga, a quantidade de pessoas afectadas só poderá aumentar. "O aquecimento global e o aumento da puluição alteram muito a sensibilidade ao pólen por exemplo. Há portanto uma série de factores que estão a aumentar a prevalência da doença alérgica e que no futuro poderão aumentar ainda mais. Temos cerca de 7% da nossa população [em Portugal] com asma, e até 25% da população com doença alérgica. Portanto, por ser uma doença genética e que tem influência do ambiente, os números poderão aumentar."

A asma trata-se com inaladores e as alergias respiratórias e a rinite alérgica, especificamente, com anti-histaminícos como pormenoriza Ana Morête.

"O anti-histamínico tem indicação na rinite alérgica, a doença alérgica no nariz. A histamína é um mediador libertado em muitos contextos, a alergia é um deles. Não podemos nunca encontrar uma relação directa entre o aumento da utilização de anti-histamínicos e a doença alérgica porque a histamina é libertada em muitas outras situações não alérgicas."

Quanto ao tratamento da doença alérgica, fala-se em "dessensibilização". "O termo vulgar para o designar é 'vacina anti-alérgica', o termo mais correcto é imunoterapia com alergéneos. São tratamentos imuno-modeladores que mandamos constriur especificamente para o nosso doente. É um processo demorado, de três anos, e que só os especialistas sabem indicar".

A asma é também a doença crónica mais comum entre as crianças, segundo a Organização Mundial da Saúde.

