Cabo Verde: PM recebido em Brasília por Lula da Silva

Primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva na COP-26 no dia 2 de Novembro de 2021. © Reuters

Texto por: Odair Santos

O Primeiro-Ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva encontra-se no Brasil para uma visita de trabalho de três dias. No princípio da tarde de 2 de Maio no Brasil (12 horas em Brasília), o chefe de governo cabo-verdiano encontra-se com o Presidente Brasileiro Lula da Silva.