Futebol Feminino: FC Barcelona e Wolfsburgo na final da Liga dos Campeões europeus

Futebol Feminino

As espanholas do FC Barcelona e as germânicas do Wolfsburgo vão disputar a final da Liga dos Campeões europeus feminina.

Publicidade Continuar a ler

O FC Barcelona vai tentar arrecadar um segundo troféu, enquanto o Wolfsburgo quer angariar um terceiro troféu na liga milionária.

FC Barcelona deixa Chelsea pelo caminho

As catalães empataram a uma bola na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões europeus feminina no Estádio Camp Nou frente às inglesas do Chelsea.

Um tento das ‘blaugranas’ foi da autoria da norueguesa Caroline Hansen, enquanto o golo das londrinas foi apontado pela também norueguesa Guro Reiten.

As espanholas seguem em frente na prova visto que na primeira mão tinham vencido por 0-1 em Londres com um tento marcado Caroline Hansen, que acabou por ser o carrasco das inglesas.

Prolongamento e triunfo para o Wolfsburgo

O Wolfsburgo arrecadou um triunfo importante, após prolongamento, por 2-3 na deslocação ao terreno do Arsenal.

A eliminatória esteve indecisa até ao fim. Após o empate a duas bolas na primeira mão, na Alemanha, as equipas tinham de vencer para ultrapassar esta fase visto que o maior número de golos apontados fora não entra na decisão da eliminatória como antigamente.

As inglesas abriram o marcador com um tento apontado pela sueca Stina Blackstenius, mas as germânicas responderam com dois golos marcados pela neerlandesa Jill Roord e pela alemã Alexandra Popp.

A perder por 1-2, as britânicas vão alcançar o empate graças a um tento da escocesa Jennifer Beattie, levando a eliminatória para o prolongamento. Nessa fase, e aos 119 minutos, a um minuto do fim do jogo, a alemã Pauline Bremer do Wolfsburgo marcou o terceiro golo que deu o apuramento à equipa germânica.

A final da prova decorre entre o FC Barcelona e o Wolfsburgo a 3 de Junho no Philips Stadion em Eindhoven nos Países Baixos.

Recorde-se que as germânicas conquistaram duas vezes o título, em 2013 e em 2014, e as espanholas apenas uma vez em 2021.

Lyon eliminado nos quartos

O Lyon, detentor do título, foi eliminado nos quartos-de-final nessa fase da Liga dos Campeões feminina.

O detentor do título, o Lyon, e que venceu cinco das seis últimas edições da prova europeia, foi eliminado da Liga dos Campeões feminina.

A equipa do Sul da França venceu por 2-1 na deslocação ao terreno das inglesas do Chelsea, mas como tinha sido derrotada na primeira mão, os dois clubes tiveram de ir para o desempate na marcação das grandes penalidades.

Neste exercício específico, as britânicas derrotaram as francesas por 4-3 e apuraram-se para as meias-finais.

O Lyon, comandado pela luso-francesa Sonia Bompastor, tinha vencido a prova em 2022, mas fica pelo caminho desta vez.

Recorde-se que a equipa francesa já arrecadou 8 vezes o troféu da Liga dos Campeões feminina, sendo o clube com o maior número de títulos conquistados na prova.

O segundo clube com o maior número de títulos é a germânica “1. FFC Frankfurt” que, entretanto, se juntou ao Eintracht Frankfurt.

O Lyon venceu Liga dos Campeões feminina. © AFP - MARCO BERTORELLO

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro