Futebol Feminino: Portugal no grupo da França na Liga das Nações europeias

As atenções estão viradas para o Mundial de futebol feminino que decorre na Nova Zelândia e na Austrália de 20 de Julho a 20 de Agosto de 2023, no entanto as provas continuam entre elas a Liga dos Campeões e a Liga das Nações europeias.

O Mundial de futebol feminino está a atrair todas as atenções sobretudo na Europa onde os direitos televisivos ainda não foram atribuídos em cinco países: França, Alemanha, Inglaterra, Espanha e Itália.

A razão? A FIFA pede um valor que os diferentes canais televisivos não atingiram até agora. O Presidente Gianni Infantino deixou algumas dicas sobre a diferença entre as propostas e a vontade do organismo mundial: “Se as ofertas não forem correctas, não vamos difundir o Mundial feminino nesses cinco países”, declarou o Presidente que também indicou que os diferentes canais fizeram propostas entre 1 e 10 milhões de dólares, isto quando os direitos para o Mundial masculino foram vendidos entre… 100 a 200 milhões de dólares.

Os diferentes canais televisivos justificam essa proposta baixa devido aos horários pouco atractivos para os países visto os jogos na Europa terão lugar por volta das 9 ou 10 horas da manhã, uma justificação que não aceita Gianni Infantino.

No que diz respeito ao resto da actualidade no futebol feminino, o FC Barcelona e o Wolfsburgo vão defrontar-se na final da Liga dos Campeões europeus, enquanto o sorteio da Liga das Nações teve lugar:

A Selecção portuguesa, que vai participar pela primeira no Mundial, integra o Grupo 2, o da homóloga francesa, incluindo igualmente a Noruega e a Áustria. Um grupo complicado em que Portugal tem o pior ranking mundial, 21° lugar, enquanto as francesas são as favoritas, 5ª posição mundial, à frente das norueguesas, 12° posto, e das austríacas, 18°.

Em declarações à Federação Portuguesa de futebol, Francisco Neto, afirmou que estar presente no escalão mais alto do futebol europeu é desde já um ponto positivo:

"Estamos muito orgulhosos por participar nesta competição e por estarmos na Liga A. Trabalhamos há muito tempo para que isto aconteça, é reflexo do bom trabalho que se tem feito em Portugal a todos os níveis, nos clubes, a nível da Federação e nas associações de futebol. Agora é aproveitar, competir com os melhores para crescermos mais. Calhou-nos um grupo muito equilibrado e aberto, onde vamos acima de tudo procurar ser competitivos e pontuar, primeiro com o objectivo da manutenção, depois para acumularmos pontos que nos permitam chegar ao final da competição a depender só de nós tendo em vista o que poderá ser o desenrolar do ano seguinte. A sorte ditou-nos estes adversários. Todos os adversários seriam difíceis. Sabíamos que as equipas do pote 1 e do 2 eram de uma dimensão muito grande, equipas com historial, campeãs da Europa, que lutam por títulos. As do pote 3 e 4 são mais equilibradas, são equipas que defrontámos mais vezes e contra quem tivemos melhores resultados. Temos de nos focar apenas em nós, em sermos competitivos. Sabemos que vamos sentir dificuldades nos seis jogos que vamos disputar na fase de grupos, mas também sabemos que esse é o caminho para podermos crescer. Esta é uma nova competição com interferência no futuro da equipa, no apuramento para o Europeu de 2025, por isso temos de ser competentes para conseguirmos ter um calendário mais favorável nesse apuramento", concluiu o seleccionador de Portugal.

Eis todos os grupos da Liga A, o primeiro escalão da Liga das Nações, sabendo que a também as Ligas B e C.

Liga A:

Grupo 1: Inglaterra, Países Baixos, Bélgica e Escócia.

Grupo 2: França, Noruega, Áustria e Portugal.

Grupo 3: Alemanha, Dinamarca, Islândia e País de Gales.

Grupo 4: Suécia, Espanha, Itália e Suíça.

Calendário da Liga das Nações 2023/24:

Fase de Grupos

Jornada 1 e 2: entre 20 e 26 Setembro 2023

Jornada 3 e 4: entre 5 e 31 Outubro 2023

Jornada 5 e 6: entre 29 Novembro e 5 Dezembro 2023

Final Four

Entre 21 e 28 de Fevereiro 2024

Jogos de subida/despromoção

Entre 21 e 28 de Fevereiro 2024

