Milhares de guionistas de Hollywood em greve pela primeira vez em 15 anos

Milhares de guionistas que trabalham para a indústria do cinema e da televisão em Hollywood encetam hoje um movimento de greve inédito em 15 anos, para reclamar nomeadamente aumentos salariais, numa altura em que a indústria do entretenimento se encontra em plena mutação com o desenvolvimento do streaming.

Ontem no final do dia, o sindicato dos guionistas, o ‘Writers Guild of America (WGA), anunciou que ia encetar uma paralisação das suas actividades a partir desta terça-feira por não ter chegado a acordo com as entidades patronais.

"Não chegamos a um acordo com os estúdios e emissoras. Estaremos em greve após a expiração do contrato à meia-noite" desta segunda-feira, disse o sindicato dos guionistas que representa 11.500 de autores que trabalham no sector, não só em Hollywood, como também em Nova Iorque e noutros pontos do país.

Esta greve deveria implicar uma interrupção imediata de programas de sucesso como os 'late-night shows' e deveria também traduzir-se em atrasos importantes para as séries de televisão e filmes a serem lançados este ano.

As respostas dos estúdios foram "totalmente insuficientes, dada a crise que os guionistas enfrentam", declarou o sindicato do sector que reclama aumentos salariais, assim como garantias mínimas de empregos estáveis para os guionistas.

Com efeito, o WGA argumenta que são numerosos os profissionais do sector que trabalham por um salário mínimo e não recebem direitos de autor proporcionais às receitas geradas pelas suas obras, numa altura em que enfrentam a inflação, a falta de empregos e uma crescente precarização, quando paralelamente os estúdios e plataformas realizam benefícios record.

Por seu lado, a Alliance of Motion Picture and Television Producers, entidade que representa os estúdios, declarou ter proposto "generosos aumentos de remuneração" mas que não se tinha chegado a acordo. Esta organização alegou ainda que os estúdios estão sob pressão de Wall Street que pretende receber agora os ganhos dos biliões de Dólares que investiu no sector.

Considera-se que este que é o primeiro bloqueio do sector em 15 anos pode ter consequências desastrosas para a indústria de entretenimento americana. A última greve convocada pelo sindicato dos guionistas que paralisou o sector audiovisual americano durante 10 dias, no período 2007-2008, custou mais de 2 mil milhões de Dólares à economia da Califórnia naquela época.

