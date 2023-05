Centenas detidos em operação anti-máfia calabresa

Alemanha/Itália/Portugal

Mais de uma centena de pessoas foram detidas esta quarta-feira, 3 de Maio, na Alemanha e em Itália, no âmbito da operação policial europeia que investigava a máfia calabresa. A investigação estendeu-se ainda à Bélgica, Espanha, França e Portugal. (Imagem de arquivo).

Mais de uma centena de pessoas foram detidas esta quarta-feira, 3 de Maio, na Alemanha e em Itália, no âmbito da operação policial europeia que investigava a máfia calabresa. A investigação estendeu-se ainda à Bélgica, Espanha, França e Portugal.

Publicidade Continuar a ler

Uma vasta operação policial contra a máfia calabresa, a 'Ndrangheta, foi desencadeada esta manhã em vários países europeus, entre os quais a Alemanha, resultando na detenção de centenas de pessoas. A máfia calabresa era investigada há quatro anos pelas autoridades, por suspeitas de associação mafiosa, posse, produção e tráfico de drogas e armas e branqueamento de capitais.

Na Alemanha, foram realizadas mais de 100 buscas e executados cerca de 30 mandados de prisão, incluindo quatro mandados europeus, segundo as autoridades da Baviera, Renânia do Norte-Vestefália, Renânia-Palatinado e Turíngia. Em Itália, as rusgas policiais resultaram na detenção de 108 pessoas. A investigação estendeu-se ainda à Bélgica, Espanha, França e Portugal.

A Polícia Judiciária portuguesa levou a cabo mandados de busca domiciliária e não domiciliária em Braga, Vila Nova de Gaia, Aveiro e Lisboa. De acordo com um comununicado da Polícia Judiciária, as buscas resultaram na detenção de uma homem, de 62 anos, de nacionalidade italiana. O homem é acusado pela “prática de crimes de associação criminosa, de branqueamento de capitais, e de tráfico de estupefacientes”.

“Operação Eureka”

Ao longo das últimas décadas, o grupo de crime organizado tornou-se no mais rico de Itália, devido às receitas provenientes do tráfico de cocaína, tendo alargado o seu alcance a toda a Europa e a vários continentes, à medida que a máfia siciliana perdia influência.

A “Operação Eureka”, lançada a nível europeu há mais de três anos, é "uma das mais importantes e significativas, dos últimos anos, no domínio do crime organizado em Itália", sublinhou a polícia da Baviera.

As autoridades policiais informaram ainda que, no âmbito destas investigações, as autoridades italianas e belgas conseguiram atribuir ao 'Ndrangetha a importação e tráfico de cerca de 25 toneladas de cocaína, entre Outubro de 2019 e Janeiro de 2022.

Foram ainda identificados fluxos financeiros de mais de 22 milhões de euros da Calábria para a Bélgica, Holanda e América do Sul.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro