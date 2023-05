Futebol

Futebol: Arsenal não resistiu à ofensiva do Manchester City

Erling Haaland, avançado do Manchester City. © Action Images via Reuters - JASON CAIRNDUFF

Texto por: Marco Martins 2 min

O Arsenal perdeu o primeiro lugar na Premier League, isto apesar do triunfo por 3-1 frente ao Chelsea no dérbi de Londres, num jogo a contar para a trigésima quarta jornada da Liga Inglesa. O Manchester City recuperou a liderança com um ponto de vantagem.