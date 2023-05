Dia Mundial da Língua Portuguesa, um idioma de "paz e diversidade"

Dia Mundial da Língua Portuguesa

Bandeiras dos países participantes hasteadas no local aonde se realiza a XIII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Luanda, Angola, 17 de julho de 2021. AMPE ROGÉRIO/LUSA

Assinala-se hoje o Dia Mundial da Língua Portuguesa, falada por mais de 260 milhões de pessoas em todo o mundo. Em tempos globais de conflitos, a lusofonia, um "importante veículo de comunicação", é um idioma de "paz".

São mais de 260 milhões de lusofalantes em países lusófonos ou através das diásporas que se espalham pelo mundo. A nível global, a língua portuguesa é então um dos principais veículos de comunicação, em 9° lugar na classificação das línguas mais faladas, segundo o instituto de estatísticas Statista.

Um idioma marcado pela "diversidade", segundo António Guterres, secretário-geral da ONU e um dos homens políticos lusófonos com maior presença a nível internacional.

"Num contexto global marcado por crises múltiplas e interconectadas, as línguas de comunicação global são um indispensável veículo de entendimento e de esperança. São também um lugar de resistência contra quem pretende disseminar o ódio, a exclusão, a violência, o extremismo e a misoginia e discriminação", afirmou Antánio Guterres, num registo da rádio ONU.

A língua é muitas vezes o "refúgio dos mais vulneráveis", considerou ainda o secretário-geral da ONU, para quem a língua portuguesa é também um instrumento de "esperança":

"A esperança de serem ouvidos, de que as suas vozes contem, de não serem deixados para trás. A língua portuguesa é um bom exemplo disso, sendo partilhada e construída por populações em todos os continentes".

Celebrações em todo o mundo

Declamações de poesia, conversas com escritores, colóquios, palestras, música, cinema.... A língua portuguesa será comemorada em todo o mundo. Do Senegal ao Japão, da Etiópia aos Estados Unidos, da Austrália ao Panamá, passando pelo Luxemburgo, Dinamarca ou Ucrânia. A rede externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal organiza actividades em 60 países.

Em Portugal, o Dia será marcado pela entrega do Prémio Camões à escritora moçambicana Paulina Chiziane.

Numa mensagem por ocasião do Dia Mundial da Língua Portuguesa, o timorense Zacarias Costa, secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que reúne 9 países, observou que a língua portuguesa é "uma das línguas universais de cultura e é, inquestionavelmente, uma língua de paz”.

Para Zacarias Costa, é a juventude que compõe a CPLP que definirá o futuro da organização e da língua portuguesa.

“É pelos jovens que a língua se vai moldando e renovando, dando-nos a certeza de que, daqui a umas décadas, duplicaremos o número de falantes de língua portuguesa que juntos contribuirão para o fortalecimento de sociedades justas e solidárias”, acrescentou.

