França/Itália: questões migratórias no centro de um braço de ferro diplomático

Mal estar entre os governos da França e da Italia. Hoje o porta-voz francês Olivier Verán tentou amenizar as críticas feitas pelo ministro do Interior, Gérald Darmanin, na véspera que disse que a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni era "incapaz de resolver as questões de migração pelas quais ela foi eleita".

© Fotomontagem com fotos AP/ Alessandra Tarantino/ Ludovic Marin