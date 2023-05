Futebol: Nápoles sagrou-se Campeão de Itália

Futebol

O Nápoles sagrou-se Campeão de Itália de futebol. Os ‘azzurri’ ocupam o primeiro lugar na Serie A com 80 pontos, mais 16 do que a Lazio de Roma, isto quando faltam cinco jornadas para o fim do campeonato, o que significa que há ainda… 15 pontos a conquistar, insuficientes para os romanos.

O título não podia escapar à equipa transalpina. Para além de ter 18 pontos de vantagem, à entrada para a 33ª jornada, o Nápoles tinha uma diferença de golos de +46 contra +26.

Mas a Lazio tudo fez para adiar o título dos napolitanos. A equipa da cidade romana venceu o Sassuolo por 2-0 com golos do brasileiro Felipe Anderson e do croata Toma Bašić.

O Nápoles estava apenas a depender de si e tinha de arrecadar pelo menos um ponto na deslocação ao terreno do Udinese.

O jogo até começou mal visto que, na primeira parte, o médio esloveno Sandi Lovrić abriu o marcador para o Udinese, no entanto na segunda parte, o avançado nigeriano Victor Osimhen empatou e permitiu ao povo napolitano festejar o título.

Os napolitanos são, oficialmente, campeões na Itália, conquistando um troféu que escapou à equipa desde… Diego Armando Maradona, em 1987 e 1990.

33 anos depois, a equipa italiana leva novamente o ‘Scudetto’.

Adeptos do Nápoles. © AP - Andrew Medichini

Na tabela classificativa, o Nápoles lidera com 80 pontos, apos o empate a uma bola frente ao Udinese, à frente da Lazio com 64, da Juventus com 63, do Inter com 60 e de um trio composto pela AS Roma, pelo AC Milan e pela Atalanta, todos com 58 pontos, sabendo que apenas os quatro primeiros se apuram para a próxima edição da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Recorde-se que a próxima jornada, a 34ª da liga italiana, decorre a 7 de Maio para o Nápoles que recebe, no Estádio Diego Armando Maradona, a Fiorentina. A festa vai estar ao rubro como na quinta-feira, no entanto nesses festejos, um homem de 26 anos morreu devido a ferimentos de bala durante as comemorações dos adeptos da equipa da cidade. Três outros adeptos foram também alvejados na praça Garibaldi, em Nápoles.

Adeptos do Nápoles. © AP - Matteo Secci

