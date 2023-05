Grupo Wagner ameaça retirar-se de Bakhmut

Ucrânia/Rússia

O líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ameaça retirar as unidades da cidade ucraniana de Bakhmut, na região oriental de Donetsk, devido à falta de munições e às pesadas baixas nas fileiras.

Yevgeny Prigojine ameaça retirar os combatentes da cidade de Bakhmout por falta de munição. O chefe do grupo paramilitar russo Wagner diz que o plano seria tomar a totalidade da cidade "a 9 de Maio", o dia da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazi, mas que sem munições a tarefa será impossível.

“Peço ao Chefe do Estado-Maior General que assine uma ordem de combate ao grupo Wagner para transferir as posições da zona de Bakhmut para unidades do Ministério da Defesa”, acrescentou.

O líder do Grupo Wagner tem acusado o Estado-Maior russo de não fornecer munições suficientes ao grupo Wagner, na linha da frente em Bakhmut, para impedir uma vitória que ofuscaria o exército do país.

Num outro vídeo publicado esta madrugada, Prigozhin acusou o ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de serem responsáveis pelas perdas do grupo paramilitar.

O grupo Wagner sofreu perdas pesadas, nos últimos meses, ao tentar controlar a cidade de Bakhmout, no leste da Ucrânia. O grupo paramilitar conquistou grande parte da cidade, mas não consegue ocupar as últimas posições ucranianas.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, recusou-se comentar a ameaça e remeteu uma resposta para o Ministério russo da Defesa.

