OMS: Covid-19 já não é uma emergência sanitária global

O director-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou hoje que a OMS levantou o nível máximo de alerta sobre a pandemia de Covid-19, sublinhando que a doença está agora sob controle.

"É com muita esperança que declaro que a Covid-19 já não é uma emergência sanitária internacional", referiu.

"Yesterday, the Emergency Committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice"-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/esKKKOb1TZ