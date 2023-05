Sérvia: dois tiroteios em menos de 48 horas, país em "choque"

Sérvia / Tiroteios

Dois tiroteios mataram 17 pessoas em 48 horas, na Sérvia, incluindo 8 alunos de uma escola primária. As autoridades decretaram um luto nacional de três dias e prometem um plano de "desarmamento" no país.

Publicidade Continuar a ler

A Sérvia voltou a ser palco de um tiroteio esta noite. Um homem de 21 anos abriu fogo a partir de um carro em movimento, em três aldeias diferentes, a 60 km a sul de Belgrado, a capital. Oito pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas.

O autor foi detido ainda esta manhã e apesar das circunstâncias não terem sido totalmente averiguadas, o Ministro da Administração Interna da Sérvia classificou o incidente como um "acto terrorista" e decretou um luto nacional de três dias.

O balanço é ainda provisório e surge apenas 48 horas depois de um massacre no pátio de uma escola em que um estudante de 13 anos matou 9 pessoas (colegas e um funcionário do estabelecimento). O jovem aguardou a chegada da polícia no local do crime e foi depois internado num hospital psiquiátrico.

Centenas de milhares de armas no país

Desde a dissolução da ex-Jugoslávia e as guerras sangrentas dos anos 90, uma quantidade elevada de armas circula nos Balcãs.

O Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, anunciou a 5 de Maio um vasto plano de "desarmamento", na sequência destes dois tiroteios. Vão ser nomeadamente realizados controlos domiciliários para verificar se as armas estavam guardadas em cofres, conforme as regras em vigor.

Na Sérvia, um país com cerca de 7 milhões de habitantes, estão legalmente registadas 765 mil armas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro