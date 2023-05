Coroação de Carlos III: todos os momentos-chaves da cerimónia

Reino Unido

O rei Carlos III foi hoje coroado na Abadia de Westminster, em Londres, prometendo fidelidade ao povo britânico com vivas da população um pouco por todo o país. Também a mulher do rei, Camilla, foi coroada, com a cerimónia a contar com os membros da família real britânica e vários convidados nobres e políticos.

Publicidade Continuar a ler

Cavalos, música e muita pompa. Foi um momento histórico, um espetáculo grandioso, uma oportunidade única no espaço de várias gerações. A Coroação do Rei Carlos III hoje em Londres não desiludiu aqueles que esperavam opulência e precisão militar.

Após uma cerimónia solene cheia de simbolismo e tradição, seguiu-se por um cortejo majestoso pelas ruas da cidade. A chuva quase estragou o momento, mas os britânicos estão habituados ao tempo imprevisível e vieram preparados com chapéus de chuva e determinação para ver tudo até ao fim, mesmo que tenha implicado esperar várias horas em pé.

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

A cerimónia religiosa de coroação teve início por volta das 11:00 locais, e decorreu segundo rituais ancestrais. O arcebispo de Canterbury colocou, às 12:03, na cabeça do rei Carlos III a coroa de Santo Eduardo, a mais importante joia real britânica, de ouro maciço, incrustada com rubis, ametistas e safiras, e que é tradicionalmente usada nas coroações dos reis desde 1661.

Antes, perante o arcebispo de Canterbury, Carlos III tinha jurado honrar e defender a lei e a igreja Anglicana durante o seu reinado, e comprometeu-se a respeitar todas as fés e de todos os povos que compõem o Reino Unido e a Commonwealth. Além de receber a coroa real, o ritual incluiu a unção do novo rei com um azeite consagrado e a entrega ao soberano de várias peças das joias da coroa que simbolizam a transmissão de poderes.

A família real britânica acompanhou a coroação nas primeiras fileiras, com o princípe Harry, filho de Carlos III que decidiu abandonar as funções reais a ficar relegado para a terceira fila. As atenções durante esta coroação voltaram-se para William, o segundo na linha de sucessão, e para os seus filhos: George, Charlotte e Louis.

Alinhados na Abadia de Westminster estavam também reis, Presidentes e representantes de países de todo o Mundo. Marcaram presença nesta cerimónia Emmanuel Macron ou Jill Biden, mulher de Joe Biden, assim como os monarcas de Espanha, Suécia ou Mónaco.

As multidões terão sido mais pequenas do que em outros momentos importante da monarquia, o que pode explicar-se pelo gradual desapego da população pela família real. Alguns protestos foram controlados com firmeza pela polícia. Mas no final, deram-se vivas ao Rei. Estamos oficial na era caroleana.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro