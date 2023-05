Lusofonia

PR Português evoca contactos bilaterais à margem da coroação de Carlos III

O Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa no dia 28 de Janeiro de 2021. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - MIGUEL FIGUEIREDO LOPES/PR

Texto por: RFI 1 min

À margem das festividades em torno da coroação do Rei Carlos III, em Londres o Presidente português que foi um dos numerosos convidado desta cerimónia, falou com os jornalistas e disse que a celebração tem sido uma oportunidade para fazer contactos a vários níveis, nomeadamente com os seus homólogos da CPLP.