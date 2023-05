Atirador mata pelo menos 8 pessoas num centro comercial do Texas

Estados Unidos

Clientes do centro comercial de Allen, no Texas, deixam o edifício depois da intervenção da polícia devido a um tiroteio neste sábado 6 de Maio de 2023.

Um atirador matou pelo menos 8 pessoas num centro comercial de uma cidade a 40 quilómetros de Dallas no estado do Texas, neste sábado. Um polícia fora do horário de serviço interveio e abateu o agressor cuja identidade não foi comunicada. De acordo com as autoridades locais, 9 pessoas estão actualmente a receber tratamento hospitalar.

Ontem, o centro comercial de Allen, localidade a cerca de 40 quilómetros a norte de Dallas, no Texas, foi palco de um tiroteio. Um indivíduo com armamento táctico atirou contra a numerosa multidão que estava a fazer as compras do final de semana no recinto, causando pelo menos 8 mortos e 9 feridos.

Um polícia fora do horário de serviço que se encontrava no local enfrentou o atirador, abateu-o e chamou os socorros, indicaram as autoridades locais.

A identidade do atirador não foi comunicada. Num primeiro tempo, a polícia explorou a pista de um cúmplice, mas acabou por estimar que o assaltante "agiu sozinho".

Reagindo a este novo episódio de violência, o governador do Texas lamentou o que qualificou de "tragédia sem nome" e indicou em comunicado que o Estado está disposto a fornecer ajuda às autoridades locais. A Casa Branca declarou que o Presidente Joe Biden tinha sido informado do sucedido.

Refira-se que este país que tem mais armas em circulação do que habitantes, tem igualmente a maior taxa de mortalidade por armas de fogo dos países mais industrializados. Em 2021, contabilizaram-se nos Estados Unidos 49 mil mortos devido a disparos, contra 45 mil no ano anterior.

Refira-se igualmente que de acordo com o 'Gun Violence Archive', entidade que contabiliza os incidentes com armas no país, os Estados Unidos já recensearam desde o começo do ano mais de 195 tiroteios em que houve pelo menos 4 mortos ou feridos.

