Autoridades britânicas detiveram 52 pessoas nos protestos anti-monarquia na coroação de Carlos III

No Reino Unido, o dia da coroação de Carlos III foi também marcado pelos protestos anti-monarquia. Com vários protestos marcados para a celebração real, as autoridades detiveram 52 pessoas por distúrbios da ordem pública, com os manifestantes a reclamarem falta de liberdade de protesto no país.

No final do dia de sábado, as autoridades britânicas revelaram ter levado a cabo 52 detenções no âmbito das manifestações anti-monarquicas que decorreram durante a coroação de Carlos III. Os detidos foram acusados de "distúrbios da ordem pública, atentado contra a paz e conspiração tendo em vista perturbar a coração" e foram todos libertados no final do dia de sábado.

Entre os detidos pelas autoridades britânicas estava Graham Smith, principal organizador das manifestações em Londres e líder do movimento republicanos no país. Graham Smith foi libertado na noite de sábado, denunciando ter ficado detido durante 16 horas e sem acesso ao seu telefone.

I’m now out of the police station. Still waiting for my colleagues.



Make no mistake. There is no longer a right to peaceful protest in the UK.



I have been told many times the monarch is there to defend our freedoms. Now our freedoms are under attack in his name. — Graham Smith 🇺🇦 🏳️‍🌈 (@GrahamSmith_) May 6, 2023

Mesmo com estas detenções e com muito material apreendido antes mesmo da coroação começar, centenas de pessoas puderam erguer no sábado em Londres os seus cartazes NOT MY KING para mostrarem o desagrado sobre a celebração, com muitos a vaiar o novo rei e rainha.

Out in force on Pall Mall! They won’t let our protesters into Trafalgar Square to join the rest of us. #NotMyKing pic.twitter.com/72Aod7MHT4 — Republic (@RepublicStaff) May 6, 2023

Para os britânicos que são favoráveis à monarquia, a festa continua hoje um pouco por todo o país com piqueniques nas ruas e nos parques e ainda um concerto com várias estrelas nacionais e internacionais em frente ao Castelo de Windsor.

A coroação foi acompanhada através da BBC por 14 milhões de pessoas, um número que não impressiona já que o funeral de Diana, por exemplo, foi acompanhado por 31 milhões de pessoas em 1997. Cerca de 15% da população britânica, segundo recentes sondagens, diz ser a favor da abolição da monarquia.

