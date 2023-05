Futebol: Arsenal segue ritmo de Manchester City na Premier League

Futebol

Jogadores do Arsenal festejam o triunfo perante o Newcastle por 2-0.

O Arsenal perdeu o primeiro lugar na Premier League, mas continua a seguir o ritmo do líder, o Manchester City, isto após a trigésima quinta jornada da Liga Inglesa.

O Manchester City, detentor do título de campeão, venceu por 2-1 o Leeds, num jogo a contar para a trigésima quinta jornada da Liga Inglesa.

Os dois golos dos ‘Citizens’ foram apontados pelo médio alemão Ilkay Gundogan, enquanto o único tento dos ‘Peacocks’ foi da autoria do avançado hispano-brasileiro Rodrigo Moreno.

O Manchester City ocupa o primeiro lugar na tabela classificativa com 82 pontos, e com um jogo a menos em relação ao Arsenal.

No segundo lugar, com 81 pontos, está o Arsenal que venceu por 0-2 na deslocação ao terreno do Newcastle nesta 35ª jornada. 25° triunfo para os ‘Gunners’ nesta época 2022/2023.

Os tentos do Arsenal foram apontados pelo norueguês Martin Odegaard, e pelo defesa suíço do Newcastle, Fabian Schär, na própria baliza.

No que diz respeito aos outros favoritos ao título, o Newcastle e o Manchester United ocupam a terceira e a quarta posições respectivamente com 65 e 63 pontos. Os ‘Red Devils' têm dois jogos a menos, enquanto o Newcastle tem um jogo a menos.

De referir ainda que o Tottenham ocupa o sexto posto com 57 pontos, após o triunfo por 1-0 frente ao Crystal Palace, enquanto o Liverpool está na quinta posição com 62 pontos, após a vitória por 1-0 frente ao Brentford.

Por fim, o Chelsea está no décimo primeiro lugar com 42 pontos, e tem menos um jogo, isto após o triunfo por 1-3 na deslocação ao terreno do AFC Bournemouth.

A próxima jornada decorre entre 13 e 15 de Maio: o Manchester City desloca-se ao terreno do Everton, enquanto o Arsenal recebe o Brighton & Hove Albion.

Riyad Mahrez, avançado argelino do Manchester City. © REUTERS - CARL RECINE

