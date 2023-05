Futebol: Benfica derrotou Sporting de Braga e aproxima-se do título em Portugal

Futebol

O Benfica venceu por 1-0 o Sporting de Braga no Estádio da Luz, num jogo a contar para a 31ª jornada da Liga Portuguesa de futebol.

Após a 31ª jornada da Liga Portuguesa, o Sport Lisboa e Benfica ocupa o primeiro lugar na tabela classificativa com 80 pontos.

Os encarnados arrecadaram uma 26ª vitória, a terceira consecutiva, frente aos bracarenses. As águias venceram o Sporting de Braga por 1-0.

O único golo dos lisboetas foi apontado pelo avançado português Rafa Silva aos 67 minutos de jogo.

Um triunfo importante na corrida ao título quando os encarnados têm apenas três jogos pela frente.

Os encarnados têm 80 pontos, mais sete do que o FC Porto que ocupa o segundo lugar com 73 pontos, e mais nove do que o Sporting Clube de Braga. Com esta derrota, os bracarenses ficam fora da corrida ao título de Campeão de Portugal.

Os bracarenses ocupam o último lugar no pódio com 71 pontos, tendo dois pontos de atraso sobre o segundo classificado, e sete de vantagem em relação ao Sporting Clube de Portugal.

Recorde-se que o terceiro lugar dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Na 31ª jornada da Liga Portuguesa, os portistas defrontam o Arouca apenas na segunda-feira, 8 de Maio. Um triunfo dos portuenses pode permitir ao clube da Cidade Invicta continuar a sonhar com o título português. Uma derrota pode ditar o fim do sonho do actual campeão de Portugal.

Os dragões têm sete pontos de atraso sobre o Benfica, mas têm sobretudo dois pontos de vantagem em relação ao Sporting de Braga.

Os sportinguistas estão no quarto posto com 64 pontos, a sete dos bracarenses, e deslocam-se neste domingo 7 de Maio ao terreno do Paços de Ferreira.

A 32ª jornada da Liga Portuguesa decorre entre 12 e 15 de Maio. Na luta pelo título, o Benfica desloca-se ao terreno do Portimonense, o Sporting de Braga recebe o Santa Clara, enquanto o FC Porto acolhe o Casa Pia.

