Futebol: Real Madrid conquista 20ª Taça de Espanha

Futebol

O Real Madrid venceu pela vigésima vez a Taça do Rei em Espanha após derrotar o Osasuna por 2-1 na final.

No Estádio Olímpico de la Cartuja, em Sevilha, o Real Madrid defrontou e acabou por vencer o Osasuna, no entanto o jogo não foi fácil.

Após derrotar nas meias-finais o FC Barcelona por 4-1, os madrilenos eram favoritos frente ao Osasuna que tinha eliminado o Athletic Bilbau por 2-1.

O início do encontro deu razão ao favoritismo dos ‘merengues’ visto que aos 2 minutos de jogo, o brasileiro Rodrygo abriu o marcador.

A partir daí, quase nada no encontro. O Real Madrid jogava o necessário mas não aumentava a vantagem enquanto o Osasuna conseguia, com o decorrer do jogo, equilibrar a posse e as ofensivas criadas.

No intervalo, 1-0 para os madrilenos e a sensação que o jogo estava resolvido.

Mas a segunda parte acabou por dar razão à persistência da equipa de Pamplona. O médio espanhol de 28 anos, Lucas Torró, conseguiu empatar o encontro aos 58 minutos, um jogador formado nas escolas do Real Madrid.

Os madrilenos não queriam deixar escapar este troféu e voltaram a acelerar com a dupla brasileiro composta por Vinícius Júnior e Rodrygo, sendo este último a marcar novamente.

Segundo tento para Rodrygo que acabou por fixar o resultado em 2-1 para o Real Madrid.

Os madrilenos arrecadaram pela vigésima vez a Taça do Rei, um troféu que eles não conquistavam há nove anos (!). A última vez tinha sido em 2014, um triunfo por 2-1 frente ao FC Barcelona, numa altura em que Cristiano Ronaldo, internacional português, ainda era jogador do Real Madrid, mas não disputou a final vitoriosa para os ‘merengues’ perante os ‘blaugranas’ que ainda contavam com o brasileiro Neymar e o argentino Lionel Messi.

De notar que no historial da prova, a equipa com o maior número de triunfos é o FC Barcelona com 31 troféus levantados na Taça do Rei.

Rodrygo, avançado brasileiro do Real Madrid. © AP - Bernat Armangue

