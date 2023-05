Ataques israelitas fazem 13 mortos na Faixa de Gaza

Israel/Faixa de Gaza

O exército israelita realizou esta terça-feira, 9 de Maio, ataques na Faixa de Gaza. De acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos 13 pessoas morreram, incluindo três líderes da Jihad Islâmica Palestiniana. Os ataques ocorrem menos de uma semana após o anúncio de uma trégua.

Cerca de 40 aviões e drones da Força Aérea de Israelparticiparam nos ataques na Faixa de Gaza, território controlado pelo movimento islâmico palestiniano Hamas, disse o ministério.

O exército israelita anunciou que realizou operações direcionadas contra três comandantes das Brigadas Al-Quds, o braço armado do movimento islâmico palestiniano que Israel considera "terrorista".

Em comunicado, a Jihad Islâmica Palestiniana confirmou a morte de três oficiais das Brigadas Al-Quds, Khalil Bahtini, o comandante da Jihad Islâmica no norte da Faixa de Gaza; Tareq Izzeldeen, o intermediário do grupo entre os seus membros em Gaza e na Cisjordânia; e Jehad Ghanam, o secretário do conselho militar da Jihad Islâmica.

Os ataques aéreos fizeram treze mortos, vinte feridos e ocorrem num momento em que a tensão aumenta entre Israel e os militantes em Gaza, que é governada pelo Hamas.

Desde o início do ano, o conflito israelo-palestiniano vive uma escalada de tensão que se acentuou, no final de Dezembro, com a chegada ao poder de um dos governos mais à direita da história de Israel, sob a liderança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

