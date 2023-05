Futebol: Real Madrid e Manchester City empataram na primeira mão das meias-finais da Champions

Futebol

O Real Madrid e o Manchester City empataram a uma bola na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões europeus de futebol.

O primeiro jogo das meias-finais da Liga dos Campeões de futebol acabou com um empate no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, em Espanha.

Os ingleses do Manchester City entraram melhor com remates à baliza do belga Kevin De Bruyne, do espanhol Rodri Hernández e do norueguês Erling Haaland, mas o guarda-redes belga Thibaut Courtois do Real Madrid conseguiu defender todas essas tentativas.

Aos 36 minutos, os madrilenos, algo contra a corrente do jogo, vão abrir o marcador com um tento apontado pelo avançado brasileiro Vinícius Júnior.

No intervalo, os ‘merengues’ estavam a vencer por 1-0 em Madrid.

Durante a segunda parte a fisionomia do jogo mudou completamente, o Real Madrid dominava, mas o Manchester City tinha as melhores oportunidades.

Os madrilenos remataram várias vezes à baliza, sem apontar o segundo golo. E quem não marca, sofre.

Aos 67 minutos de jogo, o médio belga Kevin De Bruyne empatou o encontro com um remate de pé direito de fora da área.

Os espanhóis do Real Madrid e os ingleses do Manchester City empataram a uma bola no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, em Espanha.

A segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões europeus de futebol decorre a 17 de Maio em Manchester em território inglês.

De referir que a 10 de Maio, no Estádio San Siro, o AC Milan recebe o Inter de Milão nas meias-finais da Champions League.

Kevin de Bruyne, médio belga do Manchester City. © Dave Thompson/AP

