Pedro Pacheco: «Real Madrid-Manchester City é a final antecipada da Liga dos Campeões»

Kevin De Bruyne (esquerda), médio belga do Manchester City, vai novamente defrontar David Alaba (direita), defesa austríaco do Real Madrid.

Nesta semana decorre a primeira mão das meias-finais das três provas da UEFA de futebol, a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Liga Conferência Europa, onde já não há nenhuma equipa nem portuguesa nem francesa.

A 9 de Maio, os espanhóis do Real Madrid recebem os britânicos do Manchester City, e a 10, num duelo 100% transalpino, o AC Milan recebe o Inter Milão, em jogos a contar para a primeira mão da Liga dos Campeões europeus de futebol.

No que diz respeito ao jogo desta terça-feira, será o nono jogo entre os espanhóis e os britânicos. Até agora, o Manchester City arrecadou três triunfos, igual número tem o Real Madrid, e ainda se registaram dois empates.

De notar que pela terceira vez, as duas equipas se defrontam nas meias-finais da Champions League. Os madrilenos venceram sempre os confrontos e ao derrotar os ‘Citizens’…. Os ‘merengues’ arrecadaram sempre o triunfo na prova (!)

Em 2015/2016, o Real Madrid empatou sem golos na primeira mão, e venceu a segunda por 1-0 com um golo do brasileiro Fernando na própria baliza. Na final os ’merengues’ derrotaram os ‘colchoneros’ por 5-3 na marcação das grandes penalidades após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

Em 2021/2022, os madrilenos perderam por 4-3 na primeira mão, na Inglaterra, mas venceram por 3-1, após prolongamento, em Madrid, apurando-se para a final, onde o Real Madrid derrotou por 1-0 o Liverpool no Stade de France, na região parisiense, em França.

Desta vez, em 2022/2023, a primeira mão é em Espanha pela primeira vez.

Em entrevista à RFI, Pedro Pacheco, antigo central luso-suíço do Basileia, hoje a representar o Mafra em Portugal, abordou os jogos da Liga dos Campeões e a "final antecipada entre o Real Madrid e o Manchester City".

«Acho que já temos a final antecipada. Acho que Real Madrid e Manchester City seriam as equipas mais fortes, não só nas meias-finais como também foram nos quartos-de-final. Via-se logo que eram as equipas mais fortes. O sorteio ditou que não se poderiam enfrentar na final. Eu acredito que o Manchester City esteja numa melhor fase em que eliminou o Bayern Munique. Até na Premier League tem estado muito bem. O Real Marid, na Champions, tem estado muito bem, na liga espanhola nem tanto. Mas o Real Madrid é o Real Madrid. Eles foram feitos para a Champions, por isso pode-se esperar de tudo. No ano passado, nas meias, também aconteceu exactamente a mesma coisa. Foram dois jogos incríveis, em que, especialmente no segundo jogo, achava-se que o Real Madrid ia perder facilmente e acabou por dar a volta nos minutos finais. Por isso acho que é uma eliminatória em aberto. Inter e AC Milan, surpreende-me muito estas duas equipas estarem nas meias-finais. Não estava à espera. O Inter, na altura, achava que já o Porto tinha condições para eliminar o Inter, não aconteceu. O Benfica achei ainda mais que tinha condições para o conseguir, mas também não aconteceu. O AC Milan surpreendeu-me muito pelo facto de ter eliminado o Nápoles, aliás o Nápoles não está na melhor fase. O AC Milan tem estado bem na Champions e acredito que a eliminatória vai ser renhida, mas acredito que o AC Milan vai conseguir ir à final. E na final vai calhar o City ou o Real Madrid, nesse aspecto está tudo em aberto», concluiu Pedro Pacheco.

Pedro Pacheco, antigo central luso-suíço do Basileia 09-05-2023

Na Liga Europa, os italianos da AS Roma acolhem os germânicos do Bayer Leverkusen, enquanto os transalpinos da Juventus medem forças com os espanhóis do Sevilha, ambos os jogos ocorrem a 11 de Maio.

Nesse mesmo dia, na Liga Conferência Europa - Conference League -, os britânicos do West Ham recebem os neerlandeses do AZ Alkmaar, enquanto os italianos da Fiorentina defrontam os suíços do Basileia - FC Basel 1893 -.

Pedro Pacheco (direita), central luso-suíço do Mafra. © Cortesia Pedro Pacheco

