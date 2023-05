Estados Unidos: Tribunal civil de Nova Iorque condenou Donald Trump por agressão sexual

Estados Unidos

Um júri de Nova Iorque condenou, na terça-feira 9 de Maio, o antigo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de agressão sexual contra a antiga jornalista e escritora E. Jean Carroll nos anos 1990 e de difamação visto que ele afirmara que ela era mentirosa.

O júri do tribunal civil de Nova Iorque deliberou durante todo o dia de ontem para determinar se Donald Trump tinha violado ou cometido uma agressão sexual contra a antiga jornalista E. Jean Carroll em 1996, e se tinha havido difamação da parte do antigo Presidente.

Nove jurados afirmaram que o antigo chefe de Estado norte-americano não podia ser responsável de uma violação, segundo os meios de comunicação do país. No entanto o tribunal civil federal de Manhattan decidiu condenar Donald Trump a pagar uma indemnização de cerca de 5 milhões de dólares por esta agressão sexual e por difamação desde a revelação dos factos em 2019 pela escritora.

Recorde-se que a escritora testemunhou durante o julgamento e alegou que o ex-presidente dos Estados Unidos a violou no provador de uma loja em Manhattan, Bergdorf Goodman, durante a Primavera de 1996.

Donald Trump contestou as acusações, ele que quer conquistar novamente a Casa Branca em 2024.

Pela primeira vez o antigo Presidente, que no passado já foi acusado por mulheres de agressões sexuais, acaba por ser condenado.

Se não houve testemunhos dos factos, que ocorreram há 25 anos, duas amigas da antiga jornalista confirmaram que E. Jean Carroll tinha abordado essa agressão pouco tempo após os factos terem acontecido. E. Jean Carroll também revelou que não tinha acusado formalmente Donald Trump mais cedo porque tinha medo que este destruísse a sua carreira.

De notar que este julgamento ocorreu visto que uma nova lei no Estado de Nova Iorque permite às vítimas presumíveis apresentar queixas apesar do possível crime ter prescrito. Esta nova lei permite apenas acção no civil e não nos tribunais penais.

Donald Trump, antigo presidente dos Estados Unidos, tem acumulado problemas judiciários, visto que foi indiciado em Nova Iorque pela prática de 34 crimes que se prendem com uma série de pagamentos efectuados visando casos incómodos que ele poderia ter tentado abafar antes das eleições presidenciais de 2016. O ex-chefe de Estado também é investigado pelo papel que teve no assalto ao Capitólio perpetrado pelos seus apoiantes após a derrota nas eleições presidenciais de 2020.

Donald Trump, ex-Presidente dos Estados Unidos, no tribunal em Nova Iorque. Imagem de Arquivo. © AFP - ED JONES

