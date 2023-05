Nova troca de tiros entre Gaza e Israel, 25 mortos em três dias

Israel

As trocas de tiros recomeçaram esta quinta-feira, 11 de Maio, entre grupos armados na Faixa de Gaza e Israel, no terceiro dia de uma escalada de violência que já tirou a vida a 25 palestinianos, incluindo crianças. Esta quarta-feira, 10 de Maio, centenas de foguetes de artilharia foram disparados contra Israel a partir da Faixa de Gaza.

Este é o maior episódio de violência entre palestinianos na Faixa de Gaza e Israel desde Agosto de 2022. Na terça-feira, Israel atacou o território palestiniano, atingindo a organização Jihad Islâmica, considerada “terrorista” pelo Estado judeu, União Europeia e Estados Unidos da América.

Na quarta-feira, combatentes palestinianos na Faixa de Gaza dispararam dezenas de foguetes de artilharia contra o sul de Israel, na primeira resposta contra os bombardeamentos aéreos de terça-feira. Estes disparos a partir da Faixa de Gaza accionaram os alertas de ataque na zona sul de Israel, onde os residentes esperavam uma resposta desde que as forças israelitas efectuaram os primeiros bombardeamentos aéreos na manhã de terça-feira.

O Irão, que apoia a Jihad Islâmica, denunciou "atrocidades dos sionistas", prometendo "derrota" ao "regime de ocupação", segundo o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Nasser Kanani. Na cidade de Gaza, a maioria dos comércios estão fechados e as ruas desertas, enquanto os drones israelitas sobrevoam o céu.

Desde o início do disparo de foguetes de artilharia, na quarta-feira, 507 projécteis foram lançados em território israelita, 154 dos quais foram interceptados pelo sistema de defesa anti aéreo.

A comunidade internacional alerta para o perigo da situação ficar fora de controlo. Os Estados Unidos apelaram "a todas as partes a acalmar os ânimos" e o enviado da ONU para o Médio Oriente, Tor Wennesland, considerou "inaceitável" a morte de civis na Faixa de Gaza, que está sob bloqueio israelita desde que o Hamas islamita assumiu o controlo em 2007.

Desde o início do ano, pelo menos 125 palestinianos, 19 israelitas, um ucraniano e um italiano perderam a vida em actos de violência relacionados com o conflito israelo-palestiniano, de acordo com fontes oficiais israelitas e palestinianas.

