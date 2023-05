Paquistão: Prisão preventiva para antigo primeiro-ministro

Paquistão

Um tribunal paquistanês decretou esta quarta-feira, 10 de Maio, prisão preventiva de oito dias para o antigo primeiro-ministro, Imran Khan, pelo alegado caso de corrupção que motivou a sua detenção na terça-feira, provocando tumultos em todo o país.

O antigo primeiro-ministro paquistanês Imran Khan está em prisão preventiva, acusado de corrupção, um dia depois da sua detenção inesperada, que provocou protestos violentos em todo o país.

"O tribunal aprovou a prisão preventiva de Imran Khan durante oito dias", afirmou o advogado de Imran Khan, Ali Bukhari, depois de uma audiência a portas fechadas.

Na terça-feira, registaram-se confrontos violentos entre simpatizantes do partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, Movimento Paquistanês pela Justiça), do antigo primeiro-ministro, e as forças de segurança, depois da detenção de Imran Khan.

Desde na terça-feira, início dos protestos, pelo menos seis pessoas morreram nos confrontos, avançam as autoridades. O governo autorizou o envio de soldados para três províncias, entre elas a da capital Islamabad e a de Punjab, a mais populosa do país, onde cerca de 1.000 manifestantes foram detidos e 130 policiais ficaram feridos.

Os manifestantes incendiaram a residência do comandante militar em Lahore e bloquearam o acesso ao quartel-general do Exército em Rawalpindi, perto de Islamabad. Em contrapartida, o exército ameaçou retaliar quem atacar as instalações militares e do Estado.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, instou as autoridades a "respeitarem" os procedimentos e o Estado de direito no caso do antigo governante, e pediu a "todas as partes que se abstenham da violência".

