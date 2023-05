Exposição "Globalisto, fragmentos de uma comunidade" apresentada em Paris

Exposição

A exposição "Globalisto, fragmentos de uma comunidade" abriu ao público esta sexta-feira, 12 de Maio, na galeria 31 PROJECT, em Paris. A exposição apresenta treze artistas que desafiam o público a pensar a que lugar pertencemos, quando confrontados às complexidades da identidade e da cultura.

Publicidade Continuar a ler

A exposição "Globalisto, fragmentos de uma comunidade" inaugurou esta sexta-feira na galeria 31 PROJECT, com curadoria de Ntshepe Tsekere Bopape. Uma exposição onde cada peça representa uma perspectiva única, uma voz de resistência ou uma história de luta contra o poder. São fragmentos de memória, vestígios íntimos de histórias assim como encarnações de resistência.

"A exposição retrata a questão da origem, das étnicas e dos fragmentos de comunidade. Questiona a forma como nos devemos incorporar ou abrir debates sobre o que é uma comunidade ou uma fronteira", descreve o artista angolano, Binelde Hyrcan.

Binelde Hyrcan tem dois trabalhos expostos na galeria 31 PROJECT, a obra "In God We Trust", acompanhada por um vídeo. Em " In God We Trust", obra de 2019, Binelde deixa flutuar, na Baia de Luanda, um candongueiro. "Trata-se de uma instalação, que é uma outra forma de arte. Na fotografia vemos um candongueiro que está a afundar na baia de Luanda, onde eu quis retratar a economia angolana, que não está completamente afundada", aponta.

O artista multifacetado move-se entre pintura, vídeo, instalação, performance. As suas obras têm sido marcadas pela desconstrução de objectos do dia-a-dia, propondo uma reflexão sobre problemas de sociedade. "Quebrar fronteiras é o combate de todos os artistas, abrindo portas e mostrando tudo o que é novo. As fronteiras existem em todo o lado" defende Binelde Hyrcan.

Esta exposição colectiva junta obras dos artistas Bianca Baldi, Jean-Charles de Castelbajac, Mónica de Miranda, Inès Di Folco, Kendell Geers, Binelde Hyrcan, Hélène Jayet, Maurice Mboa, Sabelo Mlangeni, Obi Okigbo, Gerard Sekoto, Divine Southgate- Smith, Raquel van Haver e um artista anônimo Songyé.

A exposição "Globalisto, fragmentos de uma comunidade" decorre até dia 17 de Junho na galeria 31 PROJECT, em Paris.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro