G7

G7 vai continuar a apoiar a Ucrânia

Na declaração final da reunião de três dias em Niigata, no Japão, os dirigentes mundiais comprometem-se a apoiar economicamente a Ucrânia e a continuar a aplicar sanções à Rússia. AP - Andrew Harnik

Texto por: RFI 2 min

Os países do G7 decidiram este sábado, 13 de Maio, implementar um novo mecanismo para diversificar as cadeias de abastecimento global, de forma a reduzir a dependência com a China. Na declaração final da reunião de três dias em Niigata, no Japão, os dirigentes mundiais comprometeram-se a apoiar economicamente a Ucrânia e a continuar a aplicar sanções à Rússia.